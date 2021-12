Cina: vendite pick-up aumentano del 13,8% gen-nov

(XINHUA) - PECHINO, 18 DIC - Le vendite di pick-up in Cina hanno registrato una crescita costante nei primi 11 mesi dell'anno, come illustrano i dati della China Passenger Car Association (Cpca).

Secondo quest'ultima, nel periodo gennaio-novembre sono state vendute in totale 488.000 unità, indicando un aumento del 13,8% su base annua.

Nel solo mese di novembre, le vendite di pick-up hanno totalizzato le 48.000 unità, scendendo del 3,8% rispetto a un anno fa ma salendo dell'8,1 per cento rispetto a quelle di ottobre.

Stando ai dati, le vendite di novembre hanno registrato un incremento del 23% rispetto al livello del 2019.

Nonostante preveda pressioni per il mercato dei pick-up, la Cpca ha osservato che il recupero della domanda in alcune regioni, l'emergere di relative tendenze di consumo e gli sforzi in termini di promozione commerciale da parte dei produttori contribuiranno tutti ad aumentare le vendite di questa tipologia di veicolo. (XINHUA)