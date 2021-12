Cina: ulteriore calo asset sistema bancario ombra

(XINHUA) - PECHINO, 18 DIC - Gli asset del sistema bancario ombra cinese continueranno a diminuire mentre le autorità di regolamentazione del Paese aumentano l'attenzione sul contenimento dei rischi sistemici nel settore finanziario; è quanto si legge in un resoconto di Moody's Investors Service.

"Il rapporto degli asset del sistema bancario ombra come quota del Pil nominale della Cina alla fine del 2020 ha raggiunto il livello più basso dal 2013", lo ha affermato Lillian Li, vicepresidente e Senior Credit Officer di Moody's.

A guidare il declino, segnala il documento, sono stati i prestiti fiduciari e la gestione patrimoniale degli asset del sistema bancario ombra.

Secondo le previsioni di Moody's, l'anno prossimo i fondi fiduciari continueranno ad allontanarsi dal settore immobiliare e delle infrastrutture, poiché le autorità cinesi controlleranno rigorosamente il canale di finanziamento per frenare gli acquisti speculativi di alloggi e limitare l'influenza dei costruttori. (XINHUA)