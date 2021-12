Cina-Europa: elevato il transito di treni merci

(XINHUA) - HARBIN, 18 DIC - Gli interporti cinesi di Manzhouli e Suifenhe hanno assistito quest'anno al passaggio di oltre 4.500 treni merci Cina-Europa, come precisa il China Railway Harbin Group Co.

Alla data di ieri infatti, i due porti di rilievo, uno situato nella regione autonoma della Mongolia Interna e l'altro nella provincia dell'Heilongjiang, avevano gestito 4.554 treni merci transfrontalieri, in aumento del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

I convogli hanno trasportato carichi per 436.632 unità equivalenti a venti piedi (Teu), in crescita del 31% su base annua.

Sono oltre 50 le linee di treni merci Cina-Europa che passano attraverso i due snodi, collegando più di 10 Paesi con 60 città cinesi tra cui Guangzhou, Changsha e Tianjin.

La Cina ha messo in funzione il servizio di treni merci Cina-Europa nel 2011 e da allora questo ha svolto un ruolo di collegamento cruciale per il commercio e la cooperazione economica nel continente eurasiatico. (XINHUA)