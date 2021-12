Cina: crescita solida mercato futures a novembre

(XINHUA) - PECHINO, 18 DIC - Il mercato cinese dei futures ha registrato nel mese di novembre una forte crescita su base annua sia in termini del volume di trading sia per quanto riguarda il giro d'affari: lo mostrano i dati di settore.

Secondo la China Futures Association (Cfa) infatti il fatturato totale del mercato cinese dei futures è aumentato il mese scorso del 9,24% su base annua arrivando a quota 50.790 miliardi di yuan (circa 7.980 miliardi di dollari).

Stando ai dati, la cifra denota inoltre un incremento del 6,03% anche rispetto a quella di ottobre.

Nei primi 11 mesi dell'anno, precisa la Cfa, il giro d'affari del mercato cinese dei futures ha raggiunto quota 536.460 miliardi di yuan, in crescita del 40,27% rispetto all'anno precedente.

Il mese scorso, lo Shanghai Futures Exchange è rimasta la prima borsa in termini di giro d'affari, segnalando un aumento del 21,36% su base annua raggiungendo 17.190 miliardi di yuan e costituendo il 33,85% del fatturato totale in Cina. (XINHUA)