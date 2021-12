Cina: cala settore logistico per e-commerce novembre

(XINHUA) - PECHINO, 18 DIC - L'industria della logistica per l'e-commerce in Cina ha registrato una moderata contrazione nel mese di novembre: lo afferma un'indagine di settore condotta congiuntamente dalla China Federation of Logistics and Purchasing e dal colosso dell'e-commerce JD.com.

Quest'ultima ha mostrato che l'indice che monitora le attività logistiche dell'e-commerce si è attestato a novembre a 109,5 punti, con un calo di 2 punti rispetto al mese precedente.

Secondo l'indagine, la sporadica riacutizzazione dei casi di Covid-19 a livello nazionale, nonché le tormente di neve e il clima estremamente freddo in alcune aree, hanno influenzato l'efficienza del trasporto logistico, il trasferimento e la distribuzione.

La ricerca di settore ha inoltre mostrato che lo scorso mese la domanda di e-commerce nelle aree rurali è diminuita, con il sottoindice che ne monitora la logistica che ha osservato una riduzione di 2,6 punti rispetto a ottobre. (XINHUA)