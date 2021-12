Cina: approvati oltre 60 farmaci per malattie rare

(XINHUA) - PECHINO, 18 DIC - Oltre 60 farmaci per la cura di malattie rare sono stati approvati per la commercializzazione in Cina; di questi più di 40 sono inclusi nel sistema nazionale di assicurazione medica, come rendono noto i dati ufficiali.

Secondo le cifre divulgate oggi nel corso di una conferenza nazionale sulle malattie rare, tenutasi a Pechino, l'elenco dei farmaci rimborsabili in Cina copre ora medicinali per 25 patologie del genere.

Sono in totale 507 i nuovi farmaci aggiunti al catalogo dell'assicurazione medica nazionale dall'inaugurazione della National Healthcare Security Administration avvenuta nel 2018, portando il numero complessivo a 2.860. (XINHUA)