Cina: +8,9% produzione gas naturale gen-nov

(XINHUA) - PECHINO, 18 DIC - La Cina ha osservato un rapido aumento nella sua produzione di gas naturale nel corso dei primi 11 mesi dell'anno. E' quanto indicano i dati ufficiali del National Bureau of Statistics (Nbs).

Secondo l'ente nel periodo gennaio-novembre la produzione di gas naturale del Paese ha totalizzato 186 miliardi di metri cubi, in aumento dell'8,9% rispetto a un anno fa e del 19% rispetto al livello del 2019.

Nel solo mese di novembre, la Cina ha registrato una produzione di gas naturale pari a 17,7 miliardi di metri cubi, in aumento del 4,4% su base annua.

Durante i primi 11 mesi, la nazione orientale ha importato un totale di 109,76 milioni di tonnellate di gas naturale, con un'impennata del 21,8% su base annua, come mostrano i dati dell'Nbs. (XINHUA)