Cina:uccelli selvatici testimoni ambiente migliorato (2)

(XINHUA) - JINAN, 17 DIC - Secondo una precedente indagine eseguita in loco, qui si sono riprodotti oltre 10.000 gabbiani di Saunders durante la stagione riproduttiva di quest'anno.

"Il numero crescente di specie in pericolo presenti nella riserva dimostra un miglioramento significativo dell'ambiente ecologico nel delta", nota Zhao. Infatti, nella regione sono stati attuati una serie di progetti di ripristino delle zone umide, tra cui quello relativo al reintegro idrico e alla trasformazione dei terreni agricoli in zone umide.

Nel 2021 alla riserva sono stati forniti in totale 160 milioni di metri cubi d'acqua al fine di reintegrare le falde sotterranee e rallentare lo sconfinare delle acque marine, come mostra un rapporto rilasciato dal governo locale quest'anno.

Il reintegro idrico, inaugurato nel 2008, aiuta a ripristinare le zone umide e a creare un ambiente di vita migliore anche per i pesci e gli uccelli. Xu Mingde, capo del comitato di gestione della riserva, afferma che dal 2017 la zona umida della riserva è aumentata del 12,3%, valore corrispondente a 188 chilometri quadrati.

Quest'ultimo aggiunge inoltre che nel parco vengono monitorate 1.630 specie di animali selvatici e 685 specie di piante.

Secondo il dipartimento provinciale per le risorse naturali, nella regione sarà realizzato un parco nazionale che comprenderà otto aree protette tra cui la stessa Yellow River Delta National Nature Reserve. (XINHUA)