Cina: tecnologia per facilitare astronauti in orbita

(XINHUA) - PECHINO, 17 DIC - Gli astronauti cinesi in orbita vivono e lavorano più comodamente con l'applicazione di tecnologie informatiche avanzate. Lo ha dichiarato la China Aerospace Science and Technology Corporation (Casc).

Bai Linhou, vicedirettore progettista della base in orbita presso la China Academy of Space Technology (Cast) sotto la Casc, durante una conferenza stampa di oggi ha dichiarato che nel modulo centrale della stazione spaziale cinese Tianhe ci sono sistemi domestici intelligenti.

Bai ha spiegato che gli astronauti sono in grado di controllare l'illuminazione e le attrezzature della cucina del modulo centrale attraverso applicazioni mobili e che possono anche navigare in Internet e video chattare con la loro famiglia e gli amici.

Grazie al sistema acustico-ottico di cui è equipaggiato il modulo centrale, gli astronauti sono in grado di dormire di notte invece di essere in servizio. (XINHUA)