Cina offre servizi satellitari meteorologici

(XINHUA) - PECHINO, 17 DIC - La Cina ha fornito i suoi dati meteorologici dei satelliti Fengyun a 121 Paesi e regioni, 85 dei quali situati lungo la Belt and Road, secondo quanto dichiarato oggi dall'autorità meteorologica.

I Fengyun sono una serie di satelliti meteorologici con controllo a distanza sviluppati dalla Cina. Due nuovi satelliti lanciati quest'anno, Fengyun-3E e Fengyun-4B, hanno già ricevuto ordini da parte degli utenti globali, secondo la China Meteorological Administration.

Il Paese ha anche offerto la formazione tecnica a più di 1.400 professionisti di 92 Paesi e regioni.

I servizi dati e la formazione del personale tecnico sono gratuiti per tutti gli utenti, ha dichiarato Xian Di, un alto funzionario dell'amministrazione.

"Gli utenti globali godranno dello stesso trattamento nell'accesso ai dati delle loro controparti cinesi", ha osservato Xian.

La Cina prevede di lanciare altri cinque satelliti meteorologici durante il periodo del 14° piano quinquennale del Paese (2021-2025) e di passare al sistema di osservazione satellitare di terza generazione Fengyun entro il 2035, al fine di migliorare il servizio destinato agli utenti lungo la Belt and Road in materia di prevenzione delle calamità e per il soccorso. (XINHUA)