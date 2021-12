Cina: nuove norme contro l'inquinamento acustico

(XINHUA) - PECHINO, 17 DIC - Le persone che prendono parte a balli di piazza e altre attività in spazi pubblici potranno essere multate per la violazione della legge cinese sulla prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico.

Yue Zhongming, portavoce della Commissione Affari Legislativi del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, ha spiegato che secondo la proposta di emendamento alla legge, gli individui o le organizzazioni che violano la legge e si rifiutano di rettificare i comportamenti scorretti dopo essere stati avvertiti saranno passibili di multe rispettivamente fino a 1.000 yuan (circa 157 dollari) e 20.000 yuan.

La proposta di emendamento stabilisce che le attività di intrattenimento e fitness nei luoghi pubblici, comprese le strade, le piazze pubbliche e i parchi, dovrebbero essere svolte in conformità delle norme di controllo del rumore in termini di aree consentite, periodi di tempo e livello di rumore.

La proposta sarà esaminata dal Comitato permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, la massima autorità legislativa cinese, nella sessione prevista dal 20 al 24 dicembre a Pechino. (XINHUA)