Cina: maggiore assistenza per bambini con disabilità

(XINHUA) - PECHINO, 17 DIC - La Cina ha offerto assistenza riabilitativa a 332.000 bambini con disabilità alla fine di novembre di quest'anno, quasi 50.000 in più rispetto al totale del 2020, secondo una dichiarazione della China Disabled Persons' Federation (Cdpf) rilasciata il 15 dicembre.

Grazie a un contributo aggiuntivo del governo centrale di 400 milioni di yuan (62,86 milioni di dollari) rispetto al 2020, le federazioni delle persone con disabilità nel Paese, in collaborazione con i dipartimenti competenti, hanno fornito assistenza di livello superiore a un numero maggiore di bambini con disabilità.

La Cdpf ha anche incaricato organizzazioni terze di condurre sondaggi sulla soddisfazione del servizio tra i genitori per aumentare la qualità dei programmi di assistenza. (XINHUA)