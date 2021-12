Cina: il debito dei governi locali è sotto controllo

(XINHUA) - PECHINO, 17 DIC - Il ministero delle Finanze cinese ha fatto sapere ieri che i rischi inerenti al debito dei governi locali del Paese sono generalmente sotto controllo.

Alla fine del 2020, i governi locali in Cina avevano 25.660 miliardi di yuan (circa 4.030 miliardi di dollari) di debito in sospeso.

Xu Hongcai, vice ministro delle Finanze, ha affermato che se paragonato alla forza finanziaria dei governi locali, il loro rapporto di debito si trovava al 93,6%, al di sotto dello standard internazionale compreso tra il 100% e il 120%.

Alla fine dell'anno scorso, il debito residuo del governo cinese era pari a 46.550 miliardi di yuan, ponendo il suo rapporto debito/Pil al 45,8%, inferiore al limite prudenziale del 60% riconosciuto dalla comunità internazionale.

Il rapporto debito/Pil del governo è inoltre al di sotto dei livelli delle principali economie di mercato e di quelle emergenti, ha aggiunto Xu.

Negli ultimi anni, i rischi del debito occulto dei governi locali sono stati allentati in maniera costante, ha detto il vice ministro, aggiungendo che questi sono nel complesso gestibili.

"Prevenendo e disinnescando i rischi del debito occulto, il nostro obiettivo finale è quello di eliminare completamente tutti i debiti occulti a livello nazionale", ha precisato Xu, sottolineando che il Paese avrebbe anche stabilito un quadro istituzionale sulla supervisione a lungo termine per contenere la formazione di tali passività. (XINHUA)