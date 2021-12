Cina: gettito fiscale a +12,8% tra gen. e nov. (2)

(XINHUA) - PECHINO, 17 DIC - Il reddito di imposta da bollo è balzato del 35,4% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 393,5 miliardi di yuan. In particolare, il reddito di imposta da bollo sul commercio delle azioni ha registrato un incremento annuale del 43,3%. Il governo centrale e i governi locali hanno raccolto 8.840 miliardi di yuan e 10.290 miliardi di yuan in gettito con un aumento rispettivamente del 13,1% e del 12,6%.

I dati odierni hanno anche mostrato che le spese fiscali della Cina sono salite del 2,9% su base annua attestandosi a 21.390 miliardi di yuan.

La spesa fiscale per l'istruzione è salita del 5,1% rispetto a un anno fa, mentre la spesa per la scienza e la tecnologia è cresciuta del 5,9%, e la previdenza sociale e l'occupazione del 4,9%. (XINHUA)