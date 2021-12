Cina: archeologi trovano resti alcool di 8.000 anni

(XINHUA) - ZHENGZHOU, 17 DIC - Gli archeologi oggi hanno dichiarato di aver trovato le prime prove dell'uso di monascus per la produzione di alcool da parte dei cinesi in vasi d'argilla risalenti a 8.000 anni fa e dissotterrati nella Cina centrale.

Li Yongqiang, un assistente ricercatore dell'Istituto di Archeologia dell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali, ha precisato che una grande quantità di ifa di monascus e cleistoteci, oltre che a grani di amido di riso fermentato, sono stati rinvenuti nei resti di due vasi di argilla trovati nel sito culturale di Peiligang nella provincia dell'Henan.

Secondo Li, la scoperta indica che i vasi una volta erano usati per la produzione e la conservazione dell'alcol.

Risalente a circa 8.000 anni fa, Peiligang è una delle più antiche rovine di villaggio in Cina e fornisce prove importanti per lo studio sull'origine e lo sviluppo dell'agricoltura, della produzione di ceramiche, dell'industria tessile e delle tecniche di produzione dell'alcol nei tempi antichi. (XINHUA)