Cina: apertura porto di libero scambio di Hainan

(XINHUA) - HAIKOU, 17 DIC - Una nuova nave da carico si accosta alla riva dell'isola meridionale cinese di Hainan, e 50.000 tonnellate di semi di colza importati vengono rapidamente scaricate e trasportate nella Yangpu Economic Development Zone.

La nave da carico appartiene all'Ausca International Oils and Grains, Ltd., che gestisce il primo progetto per la lavorazione di cereali e olio di Hainan, con una produzione annuale di 1 milione di tonnellate.

L'azienda importa soia, semi di colza e altre materie prime da Paesi come il Brasile e il Canada. Dopo essere stati lavorati nell'area portuale, i prodotti vengono poi venduti a Hainan e in altre zone della Cina.

L'azienda ha impiegato solo sei mesi per entrare in produzione dopo la firma del contratto del progetto, grazie all'impegno di promuovere l'apertura di alto livello del porto di libero scambio (Ftp - free trade port) di Hainan.

Lo scorso giugno, la Cina ha emesso un piano generale per trasformare la provincia meridionale di Hainan in un Ftp influente in tutto il mondo e di alto livello entro la metà del secolo.

Sono stati compiuti notevoli progressi, grazie a una serie di politiche e misure che sono state lanciate per liberalizzare e facilitare il commercio di beni e servizi al Ftp di Hainan. Le misure per ampliare l'accesso al mercato in settori come la finanza, la cultura e le cure mediche sono diventate anche un incentivo per spingere la riforma economica e l'apertura dell'isola. (SEGUE)