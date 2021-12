Cina: apertura porto di libero scambio di Hainan

(XINHUA) - HAIKOU, 17 DIC - Una nuova nave da carico si accosta alla riva dell'isola meridionale cinese di Hainan, e 50.000 tonnellate di semi di colza importati vengono rapidamente scaricate e trasportate nella Yangpu Economic Development Zone.

La nave da carico appartiene all'Ausca International Oils and Grains, Ltd., che gestisce il primo progetto per la lavorazione di cereali e olio di Hainan, con una produzione annuale di 1 milione di tonnellate.

L'azienda importa soia, semi di colza e altre materie prime da Paesi come il Brasile e il Canada. Dopo essere stati lavorati nell'area portuale, i prodotti vengono poi venduti a Hainan e in altre zone della Cina.

L'azienda ha impiegato solo sei mesi per entrare in produzione dopo la firma del contratto del progetto, grazie all'impegno di promuovere l'apertura di alto livello del porto di libero scambio (Ftp - free trade port) di Hainan.

Lo scorso giugno, la Cina ha emesso un piano generale per trasformare la provincia meridionale di Hainan in un Ftp influente in tutto il mondo e di alto livello entro la metà del secolo.

Sono stati compiuti notevoli progressi, grazie a una serie di politiche e misure che sono state lanciate per liberalizzare e facilitare il commercio di beni e servizi al Ftp di Hainan. Le misure per ampliare l'accesso al mercato in settori come la finanza, la cultura e le cure mediche sono diventate anche un incentivo per spingere la riforma economica e l'apertura dell'isola.

"Le politiche favorevoli nel Ftp di Hainan, specialmente la politica di produzione a valore aggiunto applicata per la prima volta nell'area portuale di libero scambio di Yangpu, ci hanno offerto incredibili opportunità di business", ha dichiarato Zhang Hui, direttore generale della società.

Yangpu è in testa nella realizzazione di politiche preferenziali, tra cui l'esenzione tariffaria, nel quadro degli stress test che permetteranno a Hainan di operare come un Ftp, ha affermato Ye Yang, funzionario della zona di sviluppo economico di Yangpu.

Da luglio, cioè quando il progetto è stato messo in funzione, l'Ausca è stata esentata dal pagamento di circa 17,6 milioni di yuan (circa 2,8 milioni di dollari) in dazi doganali.

Come trattamento speciale, i residenti nell'area portuale hanno anche il diritto di avviare attività commerciali nel contesto degli interventi atti a maturare esperienza nel funzionamento e nella gestione del Ftp.

Finora, il porto vincolato di Yangpu ha attirato oltre 2.200 imprese su un'area di meno di 2,3 km quadrati.

Tra queste c'è la Hainan Pinnacle Falcon Intelligent Survey Technology Co. Nello showroom dell'azienda, un caricabatterie subacqueo alimenta costantemente le attrezzature in acqua usando microcorrenti d'acqua profonda.

"Siamo fortemente motivati dall'enfasi posta sullo sviluppo di alta qualità e sull'approfondimento completo della riforma e dell'apertura alla sesta sessione plenaria del 19° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese", ha detto Ding Feng, presidente del consiglio di amministrazione della società.

"Abbiamo scelto di stabilirci a Yangpu perché vediamo le infinite opportunità di business portate dal Ftp di Hainan".

(XINHUA)