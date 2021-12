Cina: apertura porto di libero scambio di Hainan (3)

(XINHUA) - HAIKOU, 17 DIC - Come trattamento speciale, i residenti nell'area portuale hanno anche il diritto di avviare attività commerciali nel contesto degli interventi atti a maturare esperienza nel funzionamento e nella gestione del Ftp.

Finora, il porto vincolato di Yangpu ha attirato oltre 2.200 imprese su un'area di meno di 2,3 km quadrati.

Tra queste c'è la Hainan Pinnacle Falcon Intelligent Survey Technology Co. Nello showroom dell'azienda, un caricabatterie subacqueo alimenta costantemente le attrezzature in acqua usando microcorrenti d'acqua profonda.

"Siamo fortemente motivati dall'enfasi posta sullo sviluppo di alta qualità e sull'approfondimento completo della riforma e dell'apertura alla sesta sessione plenaria del 19° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese", ha detto Ding Feng, presidente del consiglio di amministrazione della società.

"Abbiamo scelto di stabilirci a Yangpu perché vediamo le infinite opportunità di business portate dal Ftp di Hainan".

