Auto: Bmw espanderà presenza nel mercato cinese (2)

(XINHUA) - SHENYANG, 17 DIC - Facendo eco all'iniziativa green della Cina, il gruppo sta anche accelerando la sua offensiva per quanto riguarda i prodotti Bev nel Paese. Nel 2021, al completamento del suo primo anno sul mercato, il volume delle vendite della Bmw iX3 completamente elettrica dovrebbe raggiungere le 20.000 unità.

Nel 2022, Bmw presenterà cinque veicoli elettrici a batteria alla clientela cinese, ed entro la fine del 2023 l'offerta del gruppo in questo mercato sarà composta da ben 13 modelli del genere.

Entro il 2025, un quarto delle vendite del Bmw Group in Cina saranno connesse ai Bev, ha fatto sapere il gruppo, aggiungendo di aver stabilito nel Paese la sua più grande impronta digitale e di R&S fuori dalla Germania, con un team di oltre 1.650 dipendenti, tra cui circa 600 sviluppatori di software. (XINHUA)