Giovani tengono vivo il patrimonio culturale etnico

(XINHUA) - URUMQI, 16 DIC - Lu Bingjian gestisce una società di produzione culturale e creativa nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nord-occidentale. La sabbia argentata del deserto Taklimakan conservata nel suo cortile è un materiale importante per i prodotti più venduti della sua azienda.

La compagnia di Lu ha lanciato una 'blind box' nel mese di settembre: un vaso di ceramica riempito di sabbia, una clessidra vuota e alcuni semi di cotone.

"L'artigianato della ceramica Uygur è uno dei progetti del patrimonio culturale immateriale dello Xinjiang. I clienti possono trovare alcuni articoli che seppelliamo nelle ceramiche, che consistono in duplicati di noti reperti culturali portati alla luce nello Xinjiang. Le sabbie possono essere riciclate per l'orologio di sabbia, mentre i semi di cotone possono essere piantati nelle ceramiche che simboleggiano un futuro luminoso", ha spiegato Lu.

Lo Xinjiang è la più grande base di produzione di cotone di alta qualità in Cina, oltre che un importante produttore di questa coltivazione nel mondo.

I prodotti creativi legati al patrimonio culturale immateriale e alla cultura tradizionale, come la 'blind box', hanno conquistato i giovani consumatori e, secondo Lu, l'azienda ha ricevuto feedback positivi dai suoi acquirenti proprio grazie agli apprezzamenti nei confronti del prodotto misterioso.

La squadra di Lu è composta da giovani illustratori, designer e copywriter locali dello Xinjiang.

"I giovani hanno una propria comprensione unica e una propria sensibilità per le culture locali di diversi gruppi etnici, che diventeranno un'importante forza di supporto per l'industria culturale e creativa della regione in futuro", ha aggiunto l'imprenditore. (SEGUE)