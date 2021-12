Giovani tengono vivo il patrimonio culturale etnico (4)

(XINHUA) - URUMQI, 16 DIC - Wang Jiangjiang, di etnia Han, ha studiato recitazione e composizione operistica a Milano, in Italia, prima di recarsi nello Xinjiang nel 2010. Durante il suo viaggio, Wang ha imparato a conoscere le arti Uygur Muqam, e se ne è subito innamorato, dedicandosi così a viaggiare nella regione con l'obiettivo di registrare le arti per oltre un decennio. Wang ha intervistato gli artisti e registrato le performance di più di 3.000 eredi delle arti Muqam dello Xinjiang Uygur, tra cui anche Iiham Rayim.

"Le arti Uygur Muqam dello Xinjiang includono canzoni, danze e musica popolare e classica. È molto difficile per una persona memorizzarle tutte, ed è per questo che le registro", ha precisato Wang.

Il governo cinese ha dato grande importanza alla documentazione e alla tutela delle splendide culture etniche tradizionali, assicurandosi che vengano tramandate alle generazioni successive. Tutti i gruppi etnici dello Xinjiang hanno elementi nelle liste rappresentative nazionali e di regione autonoma del patrimonio culturale immateriale.

"Non mi preoccupo affatto che le arti Muqam possano scomparire. Le ho imparate seguendo il mio maestro, e ora ho anche io diversi apprendisti. In futuro, saranno loro stessi dei maestri con i loro allievi. Crediamo tutti che le arti Muqam verranno trasmesse di generazione in generazione", ha concluso Molakadir Yaya. (XINHUA)