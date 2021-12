Giovani tengono vivo il patrimonio culturale etnico (3)

(XINHUA) - URUMQI, 16 DIC - "Ho iniziato ad apprendere come suonare il tanbur (uno strumento a corde) nel 1991 e sono stato selezionato in qualità di erede a livello di contea in un concorso nel 2005. Ho iniziato a godere di un sussidio mensile di 800 yuan (circa 126 dollari) nel 2008", ha spiegato Molakadir Yaya, un artista Muqam di 40 anni della contea di Shache dello Xinjiang. La contea di Shache è conosciuta come la città natale dei Dodici Muqam, con un erede a livello nazionale, uno a livello regionale e 23 controparti a livello di contea.

Grazie a impegni concertati, Shache ha costruito un centro al fine di aiutare a salvaguardare e promuovere le arti Muqam, oltre che facilitare la ricerca, gli scambi e le esibizioni.

Oltre agli uiguri, le arti Uygur Muqam hanno attirato giovani di altri gruppi etnici. (SEGUE)