Giovani tengono vivo il patrimonio culturale etnico (2)

(XINHUA) - URUMQI, 16 DIC - Iiham Rayim è un erede dei Dodici Muqam, conosciuti come la 'Madre della Musica Uygur', ovvero un insieme di brani di musica classica che combina canto, danza e musica Uygur, considerato un tesoro della musica etnica cinese.

Quest'arte unica era quasi andata perduta prima della fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, ma grazie agli sforzi incessanti del governo e degli artisti popolari locali, oggi sopravvive ancora.

Nel 2005, lo Xinjiang Uygur Muqam Arts of China è stato approvato dall'Unesco quale 'Capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità'.

"Sono stato testimone del salvataggio, della tutela e dell'eredità delle arti Muqam dello Xinjiang Uygur. Per proteggere le arti al meglio e passarle di generazione in generazione, il governo ha tenuto diverse attività, che hanno permesso ai più giovani di imparare il fascino unico delle arti, oltre che aver aiutato allo stesso tempo anche i nostri artisti popolari ad accrescere i propri redditi", ha spiegato l'erede cinquantasettenne. (SEGUE)