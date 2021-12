Covid: un aiuto dalla medicina tradizionale cinese

(XINHUA) - PECHINO, 16 DIC - La Cina ha introdotto protocolli di terapia basati sulla medicina tradizionale cinese in oltre 150 Paesi e regioni quale componente dei contributi della nazione asiatica alla lotta globale contro il Covid-19. È quanto reso noto oggi dalla National Administration of Traditional Chinese Medicine.

Il Paese ha inoltre offerto prodotti di medicina tradizionale a più di 10 Stati e regioni e ha inviato professionisti del settore per aiutare nella lotta locale contro il Nuovo Coronavirus in 28 Paesi e regioni, stando a quanto rivelato dall'amministrazione nel corso di una conferenza stampa.

In Cina per il trattamento di pazienti Covid-19 è stata ampiamente utilizzata la medicina tradizionale, che, stando all'ente, ha svolto un ruolo cruciale nell'alleviare i sintomi dei pazienti. (XINHUA)