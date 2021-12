Cina:partorisce bimba dopo trapianto cuore e polmoni

(XINHUA) - CHANGSHA, 16 DIC - Una donna di 28 anni che ha ricevuto un trapianto combinato di cuore e polmoni ha dato alla luce una bambina sana il 15 novembre scorso, secondo una conferenza stampa tenutasi oggi nel Second Xiangya Hospital della Central South University, nella provincia cinese centrale dello Hunan.

La donna di nome Xiaoying (pseudonimo) è diventata la prima paziente in Cina ad aver subìto un trapianto combinato di cuore e polmone e a partorire in seguito un bambino sano, secondo l'ospedale.

La bambina ha ormai un mese e la madre e la figlia sono in buone condizioni di salute.

Xiaoying soffriva di un difetto ventricolare congenito e di un'ipertensione polmonare secondaria che si è gradualmente sviluppata nella sindrome di Eisenmenger.

Si è sottoposta con successo al trapianto combinato di cuore e polmoni presso il Second Xiangya Hospital della Central South University il 17 ottobre 2014, e si è ripresa al meglio grazie all'aiuto dei medici. (SEGUE)