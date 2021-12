Cina:partorisce bimba dopo trapianto cuore e polmoni (2)

(XINHUA) - CHANGSHA, 16 DIC - Nel 2020, Xiaoying si è sposata e sperava di avere un bambino. I medici dell'ospedale hanno sospeso in anticipo i farmaci che potevano influire sulla gravidanza e sullo sviluppo fetale, e hanno regolato la terapia antirigetto e i programmi di immunosoppressione in base alle esigenze per aiutarla a prepararsi alla gravidanza e al parto.

L'ospedale ha anche coinvolto degli esperti per effettuare diversi consulti ed elaborare un piano per il parto. Xiaoying ha effettuato un taglio cesareo alla 38esima settimana di gravidanza e ha dato alla luce sua figlia senza complicazioni.

Attualmente, l'ospedale continua a monitorare la salute di Xiaoying e della bambina. (XINHUA)