Cina: una nuova vita, da cacciatori a ranger

(XINHUA) - CHENGDU, 16 DIC - Zhong Junde e i suoi compagni sono rimasti fermi a guardare da vicino mentre una pecora argali vagava nella fitta foresta prima di scomparire nel bosco.

Se fosse successo 30 anni fa, l'animale avrebbe incontrato un destino diverso. Allora, l'area della foresta, che si estende per 38,8 km quadrati nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, era un terreno di caccia per Zhong e gli altri abitanti del villaggio, dove si cacciava con balestre, pistole o cappi.

'IL VILLAGGIO DEI CACCIATORI' Negli anni '80, il villaggio di Xinyi, composto da oltre 130 famiglie, era conosciuto come un 'villaggio di cacciatori'. La vita era dura in questo remoto paesino di montagna, dove la vita si basava principalmente sull'agricoltura, ma dove la maggior parte del terreno collinare non era fertile.

"Vivevamo una vita difficile in passato, la caccia poteva aiutarci a guadagnare qualche soldo in più e, cosa più importante, arricchire le nostre tavole con la carne, che a quel tempo era scarsa", ha ricordato Du Lin, 59 anni e capo di Xinyi, che era uno dei cacciatori del villaggio.

Ricordando una delle sue terribili battute di caccia, Du ha riferito che in un solo giorno ha ucciso nove argali, stabilendo un record nel villaggio.

Gli abitanti abbattevano anche grandi alberi per venderli, mentre quelli piccoli venivano tagliati per farne legna da ardere. La temperatura in montagna era piuttosto bassa in inverno, e ogni famiglia bruciava una media di 7 tonnellate di legna ogni anno, il che significava che una famiglia disboscava circa 0,07 ettari di terra.

"Man mano che ci addentravamo nella foresta per cacciare, disboscavamo di più, e vedevamo sempre meno animali", ha aggiunto Du. Nel 1988, la Cina ha promulgato una legge sulla conservazione della fauna selvatica nel tentativo di rafforzare la protezione degli animali.

Ma non è stato facile per gli abitanti del villaggio dire addio al loro stile di vita tradizionale, e la gente era inizialmente riluttante a cambiare. Zhong è stato condannato a sette anni di prigione all'inizio degli anni '90 per caccia illegale.

Anche la deforestazione ha raggiunto un picco in quel periodo, e la vendetta della natura è arrivata presto. Nel 1992, un'inondazione epocale ha colpito il villaggio, distruggendo la vita di molte famiglie. La calamità naturale è stato un campanello d'allarme per la gente del posto, che è stata spinta a fermare le attività di disboscamento e bracconaggio che stavano devastando l'ambiente.

Col senno di poi, Zhong, ora 60enne, considera la sua prigionia un momento di consapevolezza che gli ha fatto capire i drastici effetti della caccia alla fauna selvatica. "Se gli animali si estinguessero a causa della nostra caccia, come potrebbero le nostre generazioni future conoscere specie come il panda gigante o l'argali?" CUSTODIRE LA NATURA Oggi, gli abitanti del villaggio hanno intrapreso una nuova missione di salvaguardia della natura, anni dopo aver deposto le armi.

Sono passati ad altre fonti di sostentamento come l'allevamento di animali, l'apicoltura e la coltivazione di erbe. Il villaggio ora ha accesso all'elettricità e la gente usa stufe elettriche invece della legna da ardere per scaldarsi.

Zhong è diventato una guardia forestale ed è a capo di una squadra di 14 persone. Ha anche iniziato a praticare l'apicoltura, guadagnando oltre 20.000 yuan (circa 3.140 dollari) all'anno.

Gli interventi per la protezione della fauna selvatica sono a pieno ritmo a Xinyi. La squadra dei ranger ha installato telecamere a infrarossi nella foresta per monitorare la fauna selvatica e tenere d'occhio le attività di bracconaggio. Grazie all'impegno per la conservazione, l'area della foresta sta riacquistando il suo splendore naturale e all'inizio dell'anno le telecamere hanno persino ripreso due panda giganti con i cuccioli.

"Una volta facevamo a gara per sparare agli animali selvatici, ma oggi li riprendiamo solo con le telecamere", ha concluso Zhong. (XINHUA)