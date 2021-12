Cina: una nuova vita, da cacciatori a ranger

(XINHUA) - CHENGDU, 16 DIC - Zhong Junde e i suoi compagni sono rimasti fermi a guardare da vicino mentre una pecora argali vagava nella fitta foresta prima di scomparire nel bosco.

Se fosse successo 30 anni fa, l'animale avrebbe incontrato un destino diverso. Allora, l'area della foresta, che si estende per 38,8 km quadrati nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, era un terreno di caccia per Zhong e gli altri abitanti del villaggio, dove si cacciava con balestre, pistole o cappi.

'IL VILLAGGIO DEI CACCIATORI' Negli anni '80, il villaggio di Xinyi, composto da oltre 130 famiglie, era conosciuto come un 'villaggio di cacciatori'. La vita era dura in questo remoto paesino di montagna, dove la vita si basava principalmente sull'agricoltura, ma dove la maggior parte del terreno collinare non era fertile.

"Vivevamo una vita difficile in passato, la caccia poteva aiutarci a guadagnare qualche soldo in più e, cosa più importante, arricchire le nostre tavole con la carne, che a quel tempo era scarsa", ha ricordato Du Lin, 59 anni e capo di Xinyi, che era uno dei cacciatori del villaggio.

Ricordando una delle sue terribili battute di caccia, Du ha riferito che in un solo giorno ha ucciso nove argali, stabilendo un record nel villaggio. (SEGUE)