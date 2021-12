Cina: una nuova vita, da cacciatori a ranger (3)

(XINHUA) - CHENGDU, 16 DIC - CUSTODIRE LA NATURA Oggi, gli abitanti del villaggio hanno intrapreso una nuova missione di salvaguardia della natura, anni dopo aver deposto le armi.

Sono passati ad altre fonti di sostentamento come l'allevamento di animali, l'apicoltura e la coltivazione di erbe. Il villaggio ora ha accesso all'elettricità e la gente usa stufe elettriche invece della legna da ardere per scaldarsi.

Zhong è diventato una guardia forestale ed è a capo di una squadra di 14 persone. Ha anche iniziato a praticare l'apicoltura, guadagnando oltre 20.000 yuan (circa 3.140 dollari) all'anno.

Gli interventi per la protezione della fauna selvatica sono a pieno ritmo a Xinyi. La squadra dei ranger ha installato telecamere a infrarossi nella foresta per monitorare la fauna selvatica e tenere d'occhio le attività di bracconaggio. Grazie all'impegno per la conservazione, l'area della foresta sta riacquistando il suo splendore naturale e all'inizio dell'anno le telecamere hanno persino ripreso due panda giganti con i cuccioli.

"Una volta facevamo a gara per sparare agli animali selvatici, ma oggi li riprendiamo solo con le telecamere", ha concluso Zhong. (XINHUA)