Cina: una nuova vita, da cacciatori a ranger (2)

(XINHUA) - CHENGDU, 16 DIC - Gli abitanti abbattevano anche grandi alberi per venderli, mentre quelli piccoli venivano tagliati per farne legna da ardere. La temperatura in montagna era piuttosto bassa in inverno, e ogni famiglia bruciava una media di 7 tonnellate di legna ogni anno, il che significava che una famiglia disboscava circa 0,07 ettari di terra.

"Man mano che ci addentravamo nella foresta per cacciare, disboscavamo di più, e vedevamo sempre meno animali", ha aggiunto Du. Nel 1988, la Cina ha promulgato una legge sulla conservazione della fauna selvatica nel tentativo di rafforzare la protezione degli animali.

Ma non è stato facile per gli abitanti del villaggio dire addio al loro stile di vita tradizionale, e la gente era inizialmente riluttante a cambiare. Zhong è stato condannato a sette anni di prigione all'inizio degli anni '90 per caccia illegale.

Anche la deforestazione ha raggiunto un picco in quel periodo, e la vendetta della natura è arrivata presto. Nel 1992, un'inondazione epocale ha colpito il villaggio, distruggendo la vita di molte famiglie. La calamità naturale è stato un campanello d'allarme per la gente del posto, che è stata spinta a fermare le attività di disboscamento e bracconaggio che stavano devastando l'ambiente.

Col senno di poi, Zhong, ora 60enne, considera la sua prigionia un momento di consapevolezza che gli ha fatto capire i drastici effetti della caccia alla fauna selvatica. "Se gli animali si estinguessero a causa della nostra caccia, come potrebbero le nostre generazioni future conoscere specie come il panda gigante o l'argali?" (SEGUE)