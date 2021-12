Cina: un farmaco multitarget per cancro alla tiroide

(XINHUA) - SHANGHAI, 16 DIC - I ricercatori cinesi hanno scoperto che un farmaco multitarget ha mostrato efficacia in pazienti con cancro alla tiroide localmente avanzato.

I ricercatori dello Shanghai Cancer Center della Fudan University hanno condotto uno studio clinico dimostrando che l'Anlotinib, il farmaco multitarget, ha dimostrato attività antitumorale nel trattamento neoadiuvante del cancro alla tiroide localmente avanzato, permettendo ai pazienti di sottoporsi a una resezione radicale.

La chirurgia è il trattamento primario per il cancro alla tiroide localmente avanzato. Alcuni pazienti, tuttavia, non possono subire un intervento chirurgico di resezione radicale, che può portare a bassi tassi di guarigione e sopravvivenza, secondo Wang Yu, capo della squadra di ricerca e professore presso l'università.

Lo studio ha esaminato l'efficacia e la sicurezza dell'Anlotinib per 2-6 cicli in pazienti con cancro alla tiroide localmente avanzato nel setting neoadiuvante. Sono stati coinvolti 13 pazienti che hanno ricevuto una media di 3,5 cicli di trattamento con l'Anlotinib, secondo l'articolo di ricerca pubblicato sulla rivista Thyroid.

I risultati hanno mostrato che il farmaco ha dimostrato un'attività antitumorale nel trattamento neoadiuvante e che 9 pazienti hanno raggiunto i risultati attesi e si sono sottoposti con successo alla resezione radicale.

"Questi risultati suggeriscono che il trattamento neoadiuvante con l'Anlotinib rappresenta una nuova opzione per il cancro alla tiroide localmente avanzato", ha dichiarato Wang.

(XINHUA)