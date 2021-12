Cina: tariffa zero per prodotti Paesi meno avanzati

(XINHUA) - PECHINO, 16 DIC - La Cina concederà il trattamento a tariffa zero sul 98% degli articoli tassabili originari dei Paesi meno sviluppati, secondo una dichiarazione rilasciata ieri dalla Commissione per le tariffe doganali del Consiglio di Stato.

Nel campo di applicazione del trattamento a tariffa zero saranno inclusi prodotti agricoli come l'olio di arachidi e prodotti chimici come il politene.

La mossa contribuirà a facilitare ulteriormente le importazioni della Cina dai Paesi africani interessati e a far progredire la costruzione di una comunità Cina-Africa di alto livello con un futuro condiviso, e a condividere le opportunità di mercato con i Paesi meno sviluppati, ha aggiunto la Commissione. (XINHUA)