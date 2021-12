Cina: Shenzhen attira molti investitori

(XINHUA) - SHENZHEN, 16 DIC - Shenzen, la metropoli della Cina meridionale diventata una grande potenza nel campo della tecnologia, ha visto siglare ieri più di 260 accordi per investimenti totali di oltre 820 miliardi di yuan (circa 128,8 miliardi di dollari) in occasione di un'evento, mentre la città cerca di attrarre gli investitori globali.

La 2021 Shenzhen Global Investment Promotion Conference, con 12 sessioni parallele all'estero, ha attirato aziende globali in una vasta gamma di settori, tra cui Abb Group, Metro Ag, American Express e Sany Group, tra le altre.

"Come città caratterizzata dall'innovazione tecnologica, Shenzhen offre vantaggi in termini di catena industriale, talenti e politiche di sostegno. Tutto questo ha dato più fiducia al gruppo Abb, che ha deciso di aumentare ulteriormente gli investimenti nella metropoli", ha dichiarato Cao Yang, capo della China Electric Transportation Business Unit di ABB Cina.

Come fiore all'occhiello dello sviluppo industriale high-tech della Cina, Shenzhen vanta un gran numero di startup cinesi e colossi della tecnologia, tra cui Huawei e Tencent.

La città ha anche visto un aumento del commercio estero pari al 15,2% su base annua, che ha raggiunto i 2.510 miliardi di yuan nei primi tre trimestri di quest'anno, secondo la dogana di Shenzhen. (XINHUA)