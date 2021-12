Cina: nuovi siti web per favorire le piccole imprese

(XINHUA) - PECHINO, 16 DIC - La Cina ha intensificato il sostegno alle piccole imprese, specialmente quelle individuali, lanciando nuovi siti web che offrono i servizi migliori, secondo la State Administration for Market Regulation (Samr).

Gli ultimi dati della Samr hanno mostrato che tra le oltre 150 milioni di entità di mercato cinese, 102 milioni sono imprese individuali o a gestione familiare e 43,17 milioni sono piccole e micro imprese. La sopravvivenza di ognuna di loro dipende da servizi e informazioni accessibili.

I due nuovi siti web che saranno messi online oggi, uno come piattaforma integrata di servizi di registrazione per tutte le entità di mercato e l'altro come finestra di interazione governo-impresa, sono stati istituiti per soddisfare queste esigenze.

I siti forniranno informazioni precise e accurate sul mercato e sulle politiche pertinenti, ha dichiarato Guo Hua, direttore di terza generazione di un ristorante a conduzione familiare a Pechino, il quale ha osservato che l'industria della ristorazione dovrebbe stare più attenta alle tendenze del mercato per superare le pressioni del Covid-19.

La Cina sicuramente promuoverà le imprese individuali, ha affermato un funzionario della Samr. Il Paese seguirà da vicino le prestazioni delle piccole e micro imprese, così come le imprese individuali, per un sostegno politico più forte.

