Cina: nuova strategia terapeutica per steatoepatite (2)

(XINHUA) - PECHINO, 16 DIC - In un altro documento, il team di ricerca ha descritto una piccola molecola in grado di disabilitare la proteina Alox12 nei topi e nei modelli di primati non umani e di conseguenza, capace di impedire il rilascio dell'enzima Acc.

Lo studio ha rivelato inoltre che il trattamento con la sostanza chimica ha efficacemente rallentato la progressione della malattia negli animali e non ha causato livelli eccessivi di lipidi.

Zhang Xiaojing, un coautore dei due articoli, ha rivelato a Xinhua che i risultati hanno fornito la prova del concetto per l'utilizzo di una nuova categoria di molecole quali farmaci di prossima generazione per il trattamento della Nash. (XINHUA)