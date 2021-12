Cina: in produzione componente cella a idrogeno

(XINHUA) - PECHINO, 16 DIC - Una linea di produzione di membrane a scambio protonico, un componente fondamentale della cella a combustibile a idrogeno, è entrata in funzione a Wuhan, capoluogo della provincia di Hubei della Cina centrale.

La linea di produzione della Hydrogen Energy Co. Ltd.

dovrebbe realizzare circa 300.000 metri quadrati di materiale all'anno, come si legge in un rapporto di Science and Technology Daily.

Alimentate dall'energia dell'idrogeno, le celle a combustibile di questo tipo sono in grado di convertire l'energia chimica in elettricità attraverso una reazione tra idrogeno e ossigeno. Gli ioni di idrogeno prodotti dalla reazione sono trasportati attraverso una membrana a scambio protonico e formano un anello con gli elettroni, fornendo così la corrente elettrica.

La membrana prodotta dalla nuova linea di produzione ha uno spessore che va da 8 a 20 micron, che le permette di avere buone prestazioni per quanto riguarda la conduttività protonica, la permeabilità ai gas e la resistenza meccanica.

In precedenza, le membrane a scambio protonico in Cina venivano principalmente importate. L'anno scorso, la Hydrogen Energy Co. Ltd. che fa parte della State Power Investment Corporation ha investito 7 miliardi di yuan (circa 1,1 miliardi di dollari) nello sviluppo dei componenti di base delle celle a combustibile, compresa la membrana a scambio protonico, a Wuhan.

