Cina: Hubei, commercio estero in crescita gen-nov

(XINHUA) - WUHAN, 16 DIC - La provincia dell'Hubei nella Cina centrale ha registrato una robusta crescita in termini di commercio estero nei primi 11 mesi del 2021. È quanto affermato dalle autorità doganali di Wuhan, secondo le quali il valore totale delle importazioni e delle esportazioni della provincia è arrivato a 486,2 miliardi di yuan (circa 76,4 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-novembre, con un aumento del 26% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Wuhan, il capoluogo provinciale, ha notato che il suo commercio estero ha raggiunto i 305,2 miliardi di yuan durante il periodo, con un aumento del 26,5% su base annua.

Nei primi 11 mesi del 2021, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean), gli Stati Uniti e l'Unione Europea sono stati i primi tre partner commerciali della provincia interna.

Il commercio dell'Hubei con i Paesi membri della Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) ha raggiunto 145,2 miliardi di yuan, in crescita del 20,8%, mentre quello con gli Stati e le regioni che aderiscono all'iniziativa Belt and Road è stato di 127,9 miliardi di yuan, con un incremento del 34,5%.

Le imprese private hanno inoltre continuato ad essere il più grande contributore alla crescita del commercio nell'Hubei da gennaio a novembre, rappresentando il 59,7% del commercio estero totale della provincia. (XINHUA)