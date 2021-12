Cina: consumo energetico +3,1% a novembre

(XINHUA) - PECHINO, 16 DIC - Il consumo di energia della Cina ha registrato una crescita leggermente più lenta, ma ancora stabile nel mese di novembre, a dimostrazione di una continua ripresa dell'economia in generale.

Il consumo di elettricità della nazione lo scorso mese è salito del 3,1% rispetto a un anno fa a 671,8 miliardi di kWh, determinando una crescita media per lo stesso periodo negli ultimi due anni al 6,6%, stando a quanto reso noto oggi dalla National Energy Administration.

"L'economia del Paese ha mantenuto la sua ripresa stabile e l'utilizzo di energia dell'intera società ha continuato ad aumentare", ha reso noto l'ente.

A novembre, il consumo di energia da parte del settore primario e secondario è aumentato rispettivamente del 14% e dello 0,8% rispetto al 2020, mentre quello del terziario è salito dell'8,7%. L'impiego di energia a livello residenziale ha notato invece un aumento annuale del 9,5%.

Nei primi 11 mesi del 2021, il consumo di energia della nazione ha totalizzato 7.500 miliardi di kWh, in crescita dell'11,4% su base annua.

I dati rilasciati ieri dal National Bureau of Statistics mostrano infine che l'economia cinese ha reagito positivamente nonostante le pressioni al ribasso, con l'espansione delle vendite al dettaglio, della produzione industriale e degli investimenti in beni fissi, oltre che con un tasso di disoccupazione in calo. (XINHUA)