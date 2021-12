Cina: aumenta riciclaggio batterie auto elettriche (3)

(XINHUA) - PECHINO, 16 DIC - Nel 2020, questo processo ha vinto il primo premio di un concorso di protezione ambientale promosso dal ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente, durante il quale è stato realizzato un progetto pilota che utilizza questa tecnologia per dimostrare come riciclare le batterie al litio in modo ecologico.

Secondo l'Institute of Process Engineering, la produzione e il riciclaggio delle batterie al litio creano metalli preziosi, ma anche sostanze tossiche come solventi e composti organici.

Gli scienziati stanno lavorando per studiare metodi sicuri, efficienti ed ecologici per riciclare tali materiali.

Un regolamento emesso ad agosto congiuntamente dal ministero dell'Industria e dell'Informatica, dal ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente, dal ministero della Scienza e della Tecnologia e da altri ministeri incoraggia una più stretta cooperazione e la condivisione delle informazioni tra le imprese sull'utilizzo echelon, sui produttori di Nev, sui produttori di batterie e sulle società di riciclaggio di rottami di automobili.

Il regolamento incoraggia anche i produttori di batterie a contribuire all'utilizzo echelon dei loro prodotti dismessi.

Entro la fine di ottobre di quest'anno, circa 171 imprese hanno istituito oltre 10.000 punti di riciclaggio delle batterie in tutta la Cina. (XINHUA)