Cina: aumenta riciclaggio batterie auto elettriche (2)

(XINHUA) - PECHINO, 16 DIC - Nel 2020, in Cina sono state dismesse circa 200.000 tonnellate di batterie, e nel 2025 la quantità aumenterà fino a 780.000, secondo il China Automotive Technology Research Center.

Il corretto riciclaggio delle batterie su così larga scala ridurrà notevolmente l'impatto negativo sull'ambiente, risparmiando allo stesso tempo molte risorse. Tale obiettivo può essere realizzato con l'estrazione dei metalli rimanenti e con l'utilizzo echelon, che comporta un processo di ispezione, classificazione, smontaggio e riparazione della batteria, o riorganizzazione in prodotti echelon che possono poi essere applicati ad altri campi.

Dopo lo smantellamento di una batteria per Nev, rimane generalmente dal 70% all'80% della capacità, che può essere utilizzata in campi quali l'immagazzinamento di energia e il backup di potenza per massimizzare l'uso della carica rimanente.

Le batterie che non subiscono un utilizzo echelon possono essere smontate e frantumate per l'estrazione dei metalli preziosi rimanenti, quali nichel, cobalto e litio, che possono essere riutilizzati per la produzione di nuove batterie. I recenti progressi tecnologici hanno reso l'estrazione dei metalli più sicura e rispettosa dell'ambiente. Per esempio, esiste una tecnologia di utilizzo dei rifiuti e di controllo dell'inquinamento per le batterie al litio che può ridurre le emissioni di acque reflue di oltre il 40%.

Questa tecnologia, inventata dall'Institute of Process Engineering, affiliato alla Chinese Academy of Sciences, realizza il recupero selettivo del litio e il trattamento delle acque reflue che contengono metalli pesanti, ammoniaca e azoto, garantendo un utilizzo ecologico delle batterie al litio.

(SEGUE)