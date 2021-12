Cina: a Chengdu ampliato centro per i panda giganti

(XINHUA) - CHENGDU, 16 DIC - La seconda parte di un centro dedicato ai panda giganti nella città di Chengdu, nel sudovest della Cina, aprirà il giorno di Capodanno del 2022, allo scopo di migliorare le condizioni di vita della specie.

La Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding si è espansa da 69 ettari a 238 ettari, creando padiglioni più adatti ai panda e una migliore esperienza di visita per i turisti, secondo il costruttore del progetto.

All'interno dei padiglioni dedicati agli animali è possibile regolare la temperatura e l'umidità e le strutture sono caratterizzate da un progetto a terra asciutta, più adatto alle attività del panda gigante, come ha dichiarato He Xin, ingegnere senior di Chengdu Architectural Design & Research Institute Co.

Ltd.

L'esperto ha affermato che l'ampliamento del centro dedicato ai panda offrirà anche un'esperienza più coinvolgente per i turisti, con mostre d'arte che avranno questi animali come tema e filmati in realtà virtuale. (XINHUA)