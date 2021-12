Cina: +15,9% per Ide in entrata nei primi 11 mesi

(XINHUA) - PECHINO, 16 DIC - L'investimento diretto estero (Ide) in entrata verso la Cina continentale e in uso reale è aumentato del 15,9% su base annua, arrivando a 1.040 miliardi di yuan, pari a 157,2 miliardi di dollari, nei primi 11 mesi dell'anno. Lo ha reso noto oggi il ministero del Commercio.

Durante il periodo gennaio-novembre, l'Ide nel settore dei servizi è salito del 17% rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre le industrie high-tech hanno visto l'ingresso di Ide crescere del 19,3%, come rivelano le cifre ufficiali.

Gli investimenti esteri da parte dei Paesi coinvolti nell'Iniziativa Belt and Road e dagli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico in Cina continentale sono aumentati rispettivamente del 24,7% e del 23,7%. (XINHUA)