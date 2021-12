Calcio:Bayern, arriva portiere cinese Liu Shaoziyang

(XINHUA) - MONACO DI BAVIERA, 16 DIC - Il Bayern Monaco ha annunciato oggi la firma del portiere cinese Liu Shaoziyang per la propria squadra giovanile. Liu, 18 anni, viene dal club cinese affiliato al Bayern, l'FC Wuhan Three Towns, e ha firmato un contratto con la grande squadra tedesca fino a giugno 2025.

Liu, alto 190 centimetri, vive attualmente nel campus dell'FC Bayern, si allena con la squadra under 19 della società e occasionalmente con quella delle riserve a Sabener Strasse.

"È un grande onore che uno dei più grandi club del mondo mi abbia dato questa opportunità unica nella vita. L'FC Bayern ha molti tifosi in Cina. Sono incredibilmente orgoglioso e felice", ha dichiarato il calciatore, che sta già lavorando con l'allenatore dei portieri Tom Starke e prende regolarmente lezioni di tedesco.

L'amministratore delegato dell'FC Bayern Oliver Kahn ha accolto il trasferimento di Liu come il risultato del rapporto tra la compagine tedesca e il Wuhan.

"Siamo lieti di aver acquisito il nostro primo giocatore dal club partner Wuhan Three Towns. Questo trasferimento è una promozione per la nostra rete in Cina, che abbiamo costruito negli ultimi anni insieme al nostro staff dell'ufficio di Shanghai, così come i nostri partner in tutta la regione", ha affermato Kahn.

Jochen Sauer, capo della squadra giovanile dell'FC Bayern, ha commentato che considera Liu come un giocatore dal grande potenziale.

"Liu si è allenato con noi in prova nel campus dell'FC Bayern per un po' di tempo e ha compiuto ottimi progressi. Pensiamo che abbia ancora margini di miglioramento ed è per questo che siamo arrivati a completare la firma del contratto e che siamo lieti di poter presentare il primo giocatore cinese dell'FC Bayern", ha aggiunto Sauer. (XINHUA)