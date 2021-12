Nave 'ro-ro' cinese pronta a salpare per Danimarca

(XINHUA) - PECHINO, 15 DIC - Una nave di lusso "ro-ro" (roll on/roll off, ovvero per imbarco e sbarco) di produzione cinese è stata completata. Lo ha reso noto lo sviluppatore Guangzhou Shipyard International Company Limited.

Secondo la società, la nave, che sarà esportata in Danimarca, salperà presto.

Lunga 230 metri e larga 31 metri con un tonnellaggio di portata lorda di circa 11.950 tonnellate, essendo dotata di oltre 300 cabine per gli ospiti, è in grado di ospitare in totale 600 passeggeri e presenta 4.500 metri di corsie per facilitare 271 camion parcheggiati.

La nave è anche dotata di varie strutture di intrattenimento e grandi aree per il relax dei passeggeri.

Yan Lijun, direttore tecnico dell'imbarcazione, ha spiegato che la nave, sviluppata con molte tecnologie all'avanguardia, ha una performance complessiva di livello mondiale. (XINHUA)