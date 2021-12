La Cina modifica i dazi sulle merci importate

(XINHUA) - PECHINO, 15 DIC - La Cina implementerà tariffe provvisorie inferiori ai tassi riservati alla nazione più avvantaggiata su 954 prodotti importati. Lo ha reso noto una circolare emessa oggi dalla Commissione delle tariffe doganali del Consiglio di Stato.

La modifica, che coinvolge merci, tra cui farmaci contro il cancro, prodotti acquatici e abbigliamento per bambini, entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.

I 954 prodotti includono anche attrezzature da sci, opere d'arte, parti per automobili che contribuiscono a ridurre le emissioni di gas serra, cavi ad alta tensione per treni ad alta velocità e componenti per celle a combustibile.

Considerando lo sviluppo delle industrie nazionali e i cambiamenti nelle condizioni di domanda e offerta, il Paese asiatico aumenterà i dazi di importazione ed esportazione dal 1° gennaio su alcuni prodotti che rientrano nella gamma degli impegni di adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio, come ha precisato la circolare.

Per esempio, verranno imposte tariffe di esportazione più alte sul fosforo e sul rame blister, in modo da promuovere l'ammodernamento e lo sviluppo di alta qualità delle industrie correlate.

In conformità con gli accordi di libero scambio e gli accordi commerciali preferenziali con altri Paesi o regioni, la Cina imporrà tariffe convenzionali su alcuni prodotti di 29 nazioni e regioni, in linea con l'impegno per migliorare il livello di apertura. (XINHUA)