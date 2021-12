Cina: Xinjiang, produzione cotone in aumento

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 15 DIC - La produzione di cotone nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur in Cina nord-occidentale ha superato quest'anno 5,1 milioni di tonnellate, mantenendo la prima posizione nel Paese per oltre due decenni, secondo il National Bureau of Statistics (Nbs).

Tale volume rappresenta l'89,5% della produzione totale di cotone del Paese. Lo Xinjiang si è classificato al primo posto in Cina per più di 20 anni consecutivi in termini di produzione totale, di rendimento unitario, di area di piantagione e di allocazione dei prodotti.

L'area di piantagione del cotone nello Xinjiang nel 2021 ha raggiunto 2,5 milioni di ettari, rappresentando l'82,8% dell'area nazionale, secondo la Nbs.

La resa del cotone nello Xinjiang è stata in media di 136,43 kg per mu, ovvero 10,26 kg per mu in più rispetto alla media nazionale.

Grazie alle condizioni naturali uniche, lo Xinjiang è la più grande base di produzione di cotone di alta qualità in Cina e un importante produttore di questa coltura in tutto il mondo. Dagli anni '90, la produzione nel Paese si è gradualmente spostata dal bacino del Fiume Giallo allo Xinjiang.

Lo Xinjiang ha assistito negli ultimi anni alla transizione verso una coltivazione meccanizzata e intelligente di questo prodotto. Lo sviluppo dell'industria del cotone ha migliorato la vita dei coltivatori, dei lavoratori tessili e delle loro famiglie. (XINHUA)