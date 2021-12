Cina: Ungheria emette primo Panda bond verde

(XINHUA) - BUDAPEST, 15 DIC - L'Ungheria è stato il "primo Paese al mondo a emettere con successo" un Panda bond verde in Cina per un importo di un miliardo di yuan cinesi (157 milioni di dollari), come ha dichiarato ieri il ministro delle Finanze del Paese, Mihaly Varga. (Il Panda bond è una obbligazione denominata in renminbi emessa da un emittente con sede al di fuori della Repubblica popolare cinese, dunque anche da parte di società cinesi con sede legale all'estero).

La settimana scorsa, l'amministratore delegato dell'agenzia ungherese per la gestione del debito pubblico (Akk), Zoltan Kurali, ha annunciato che l'Ungheria ha dato mandato alla Bank of China di organizzare l'emissione di un Panda bond verde in yuan: "l'obiettivo dell'operazione era di assicurare la presenza ungherese continua sul mercato cinese". Questa è la terza volta che il Paese si inserisce nel mercato obbligazionario interbancario cinese per emettere bond in yuan.

L'Ungheria ha già emesso Panda bond in Cina a luglio 2017 per un importo di un miliardo di yuan e a dicembre 2018 per 2 miliardi di yuan.

La Bank of China ha ospitato una cerimonia online con la partecipazione del Ministero delle Finanze ungherese, il Ministero ungherese per l'Innovazione e la Tecnologia, l'ambasciata cinese in Ungheria, l'ambasciata ungherese in Cina e l'Akk.

"Il primo green Panda bond sovrano ungherese di un miliardo di yuan per tre anni è stato ben accolto dagli investitori internazionali e locali", ha spiegato Hu Kun, direttore generale del dipartimento di investment banking e asset management della Bank of China.

Hu ha poi aggiunto: "l'Ungheria è la prima ad emettere Panda bond verdi e sovrani, per cui è un vero pioniere nel mercato cinese dei capitali". (XINHUA)