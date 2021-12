Cina: standard di vita elevati in antichi villaggi

(XINHUA) - TAIYUAN, 15 DIC - Nella provincia dello Shanxi in Cina settentrionale vi sono una serie di antichi villaggi con alle spalle una storia di oltre 1.000 anni. Con il completamento da parte della Cina della creazione di una società moderatamente prospera sotto tutti i punti di vista, i villaggi brillano di una nuova luce.

I battellieri del villaggio di Niangniangtan una volta erano il simbolo della povertà lungo il Fiume Giallo, il secondo corso d'acqua più lungo del Paese. Inoltre, il villaggio si trova sull'unica isola abitata del fiume.

Li Sihan, 71 anni, era uno di questi battellieri. Quando era giovane, trasportava zolfo dalla regione autonoma della Mongolia Interna del nord, dall'altra parte del fiume, e guadagnava meno di 300 yuan (circa 47,1 dollari) all'anno. Oggi, l'ultima generazione di battellieri del Fiume Giallo ha potuto dire addio alla povertà e vive una vita agiata in un nuovo villaggio non lontano da lì.

Prima del 2017, c'erano 21 famiglie impoverite nel villaggio di Niangniangtan, che rappresentavano quasi il 30% della popolazione. Grazie alla politica cinese di riduzione della povertà, Li e i suoi compaesani si sono liberati della povertà.

Li e sua moglie ora beneficiano di assegni di sussistenza, di un'assicurazione di dotazione e del reddito del villaggio derivante dalla produzione di energia fotovoltaica, che ammonta a oltre 10.000 yuan all'anno. (SEGUE)