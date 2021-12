Cina: standard di vita elevati in antichi villaggi (3)

(XINHUA) - TAIYUAN, 15 DIC - Il villaggio di Niangziguan, una famosa attrazione turistica sotto la Grande Muraglia, che ha raggiunto uno standard di vita elevato tre anni fa, ora si sta concentrando maggiormente sullo sviluppo verde e sulla prosperità comune, come ha spiegato il funzionario locale Yang Wenbao.

Nel 2018, il reddito turistico del villaggio ha superato i 20 milioni di yuan, con la partecipazione di più di 500 abitanti allo sviluppo del turismo. Il reddito netto annuale pro capite è di circa 18.000 yuan, secondo Yang.

Il turismo spinge poi i giovani a tornare a casa per avviare varie attività. Shuai Zhongcheng, camionista, ha lasciato il suo lavoro di trasporto del carbone quattro anni fa ed è tornato nella sua città natale per aprire una pensione. Prima della pandemia del Covid-19, il suo reddito annuale raggiungeva più di 200.000 yuan.

"Continueremo a espandere il nostro settore del turismo, ad aiutare sempre più abitanti dei villaggi a trovare lavoro nella propria città natale e a promuovere con fermezza la prosperità comune", ha concluso Yang. (XINHUA)