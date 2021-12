Cina: standard di vita elevati in antichi villaggi (2)

(XINHUA) - TAIYUAN, 15 DIC - Inoltre, lo sviluppo turistico del villaggio di Niangniangtan è stato incluso nel '14° piano quinquennale' della contea di appartenenza, ovvero Hequ; verrà presto completata e aperta al traffico un'autostrada turistica che costeggia il fiume.

Nel villaggio di Shenxi, nella città di Datong, il prezioso patrimonio culturale e le buone condizioni ecologiche sono diventati una forza trainante nel consolidamento del percorso verso una società benestante.

Con un tempio di oltre 1.500 anni e un parco paludoso di oltre 300 ettari, il villaggio attira ogni anno i turisti da tutto il Paese. Negli ultimi quattro anni, il governo locale ha investito più di 10 milioni di yuan per rivitalizzare questo luogo millenario.

Zhao Ling, 38 anni, era una casalinga e la sua famiglia composta da quattro persone dipendeva dal reddito del marito, che trasportava carbone. Poiché sempre più turisti si recano al villaggio, tre anni fa Zhao ha deciso di avviare un'attività producendo gelatina di fagioli, un famoso snack locale. Durante le stagioni di punta, riesce a guadagnare 30.000 yuan in tre mesi.

Questo popolare antipasto sta aiutando sempre più abitanti locali a guadagnare. Infatti, il reddito netto annuale pro capite della comunità ha raggiunto 10.200 yuan l'anno scorso, come ha riferito il funzionario del villaggio Yang Xiaoyuan.

